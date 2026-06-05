Gobierno rechaza condena a policías por extralimitación en Quito

El ministro del Interior, John Reimberg, rechazó la condena de dos policías por extralimitación de sus funciones.

El Gobierno rechaza la condena de dos policías por extralimitación en un caso registrado en el sector de El Batán, en el norte de Quito en 2016.

En un video publicado en redes sociales la noche de este viernes 5 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la sentencia de 17 años y cuatro meses que recibieron dos policías.

Reimberg dijo que los sargentos Diego Trujillo y Leonardo Montalvo, sentenciados por extralimitación de la fuerza, solo cumplían con su deber.

El ministro recordó que "mientras frustraban un robo en un sector de Quito, fueron atacados por criminales armados".

En el enfrentamiento uno de los supuestos atacantes murió. Este hecho se registró en 2016 y los policías fueron sentenciados una década después.

"Ecuador necesita más policías valientes, no menos". John Reimberg

Reimberg cuestionó que los agentes hayan sido sentenciados a 17 años y cuatro meses de cárcel, "una pena que, en demasiadas ocasiones asesinos, violadores, extorsionadores, sicarios y narcotraficantes han logrado evadir".

"Defenderemos a nuestros policías cuando actúen en cumplimiento de su deber, dentro del marco de la ley y protección de la ciudadanía", dijo Reimberg.

Antecedentes del caso registrado en 2016

Los policías Diego Trujillo y Leonardo Montalvo fueron sentenciados una década después de haber abatido a un supuesto asaltante en el norte de Quito.

Ambos son señalados por una presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio durante la atención de una alerta ciudadana por el robo de motocicletas a guardias de seguridad.

Luego de una persecución, se produjo un enfrentamiento en la vía pública. Una cámara de seguridad captó el momento.