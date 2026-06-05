Nuestro Mundial al Día: Serenatas, fiesta y fútbol
Nueva York, Guadalajara, Miami y Monterrey en el tercer programa de Nuestro Mundial al Día por Teleamazonas.
Equipo periodístico de Teleamazonas desplegado en Nuestro Mundial al Día
Reuters
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Actualizado:
05 jun 2026 - 22:43
A seis días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, y a nueve para el debut de La Tri frente a Costa de Marfil por la señal abierta de Teleamazonas.
Las selecciones cierran sus preparaciones previas, una de ellas Brasil que dejó parte de su plantilla como Neymar que continúa con trabajos enfocados en su rehabilitación para la lesión muscular que aún lo mantiene en duda para el debut de la Canarinha.
Carlo Ancelotti, DT de la Verdeamarela, señaló que para enfrentar a Egipto en la localidad de Cleveland probará variantes para dejar a tope a la selección que busca ser protagonista en este Mundial.
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