Nuestro Mundial al Día: Serenatas, fiesta y fútbol

A seis días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, y a nueve para el debut de La Tri frente a Costa de Marfil por la señal abierta de Teleamazonas.

Las selecciones cierran sus preparaciones previas, una de ellas Brasil que dejó parte de su plantilla como Neymar que continúa con trabajos enfocados en su rehabilitación para la lesión muscular que aún lo mantiene en duda para el debut de la Canarinha.

Carlo Ancelotti, DT de la Verdeamarela, señaló que para enfrentar a Egipto en la localidad de Cleveland probará variantes para dejar a tope a la selección que busca ser protagonista en este Mundial.