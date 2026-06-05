¡Lila Flores brilla en una noche inolvidable y conquista el Ciclo de Campeones!

Lila Flores remontó, lucho hasta el final y se quedó con un juego perfecto en ¡Ahora Caigo!

La emoción estuvo presente desde el inicio en una nueva edición de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva de este viernes 5 de junio de 2026. La noche arrancó con Douglas Salvador como líder, quien llegó cargado de energía, optimismo y dispuesto a defender su lugar en la competencia.

Su primer desafío fue ante Ana Lucía Donoso, considerada una de las participantes más fuertes del Ciclo de Campeones. Sin embargo, Douglas mostró seguridad y logró imponerse para mantenerse en carrera, sumando además 50 dólares a su acumulado.

Más adelante, Luis Quiñónez protagonizó un intenso enfrentamiento en el que consiguió arrebatarle una vida al líder. A pesar de que ambos quedaron al límite, Douglas decidió arriesgar y logró seguir adelante. Su buen momento continuó al sumar 500 dólares más a su cuenta.

La sorpresa de la noche llegó con Erika Muñoz, quien en el juego “Una tú, una yo” consiguió derrotar a Douglas y convertirse en la nueva líder. Erika no solo ganó una vida extra, sino que también eliminó a “El Tanque” en un emocionante Duelo Clásico. Como si fuera poco, obtuvo el beneficio x2 y duplicó su monto acumulado.

Pero la historia aún tenía varios giros por ofrecer. Lila Flores ingresó decidida a cambiar el rumbo de la competencia. En el reto “Tres sin cambiar” logró robarle una vida a Erika y finalmente eliminarla, convirtiéndose en la nueva líder. En su primera huella sumó 10 dólares y también obtuvo una vida adicional.

Lila continuó demostrando un gran nivel frente a Orlando Herrera, quien le arrebató una vida antes de caer en el duelo. Posteriormente, Patricia Trujillo intentó destronarla, pero tampoco logró superar a la líder, que añadió 25 dólares más a su acumulado.

Para cerrar la ronda de enfrentamientos, Lila se midió ante Miguel Estrella en el desafío “A la voz del gallo”. Tras una batalla muy reñida, Miguel terminó cayendo y Lila sumó otros 50 dólares, alcanzando un acumulado de 1.210 dólares antes del esperado Duelo Final.

La gran protagonista de la noche no decepcionó. Con una actuación impecable y en tiempo récord, Lila Flores superó el reto decisivo y se consagró como la nueva líder de la noche y del acumulado del Ciclo de Campeones, cerrando una jornada llena de emociones, sorpresas y grandes momentos.