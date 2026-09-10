Trump promete 5 000 dólares a cada estadounidense si mantiene el control del Congreso

Donald Trump ofreció dinero a los estadounidenses a cambio de mantener el control del Congreso.

El presidente Donald Trump prometió este miércoles 10 de septiembre de 2026 5.000 dólares a cada "adulto estadounidense" si los republicanos mantienen el control del Congreso en los comicios de medio mandato de noviembre, en los que pidió el voto como si fuera para él.

"Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump", dijo en una convención republicana en Dallas, Texas.

No precisó de dónde saldrían los recursos para cumplir una oferta que probablemente superaría el billón de dólares. Estados Unidos "está ganando mucho dinero", se limitó a decir.

El magnate republicano redobló su desafío frente a las encuestas en las que su partido lucha contra los demócratas para conservar ambas cámaras del Congreso el 3 de noviembre.

"Les pido que finjan que estoy en la papeleta de votación. Estoy en la papeleta, solo una vez más", dijo al público.

Aunque los índices de aprobación de Trump se sitúan en poco más del 30%, las votantes se muestran cada vez más enfadados por los altos precios y la guerra que lanzó contra Irán.

La firma de datos electorales Decision Desk HQ pronostica que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes por 230-205 y que el Senado terminará 51-49 a su favor en noviembre.

El vicepresidente JD Vance afirmó posteriormente que los aranceles de Estados Unidos "generaron muchos ingresos" y que el "dividendo de Trump" era una forma de beneficiario a los estadounidenses.

"Lo que el presidente acaba de decir es... Si nos mantenemos en el poder y nos permiten seguir haciendo estas cosas, entonces compartirán parte de los beneficios de esta increíble riqueza", dijo Vance en una entrevista con Fox News.

"No creo que sea una idea polémica", añadió.

La gran apuesta republicana es si Trump puede movilizar a los votantes leales a él, sin espantar aún más a los independientes que se han desencantado de su presidencia.