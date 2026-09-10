Sismo de magnitud 5.4 se registró cerca de Morona Santiago

Un sismo de magnitud 5.4 se registró a las 05:39 de este jueves 10 de septiembre.

Un sismo de magnitud 5,4 se registró a las 05:39 de este jueves 10 de septiembre de 2026.

Según el reporte revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), el epicentro estuvo en territorio peruano, a unos 142 kilómetros de Gualaquiza, cantón de Morona Santiago.

El temblor tuvo una profundidad de 21 kilómetros. El informe preliminar había señalado una magnitud de 5,6 y una profundidad de 10 kilómetros, pero estos datos fueron actualizados tras el análisis del evento.

Otros sismos en Perú

El Instituto Geofísico del Perú también reportó otros dos movimientos en Arequipa el miércoles 9 de septiembre.

El primero tuvo una magnitud de 3,5 y ocurrió cerca de Camaná. Minutos después se registró otro sismo de magnitud 3,7 cerca de Quilca.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas.