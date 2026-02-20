Trump anuncia nuevo arancel global del 10%

Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 20 de febrero de 2026.

El presidente Donald Trump anunció el viernes 20 de febrero del 2026 que impondrá un arancel global adicional del 10 por ciento a los socios comerciales de Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas después de que la Corte Suprema dictaminara que sus amplios aranceles globales eran ilegales, Trump dijo que impondría aranceles utilizando autoridades alternativas.

"La decisión de hoy de la Corte Suprema hizo que la capacidad de un presidente para regular el comercio e imponer aranceles sea más poderosa y más clara, en lugar de menos", dijo.

(Noticia en desarrollo).......