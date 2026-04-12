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Internacional

Trump considera reanudar "bombardeos ilimitados" en Irán

La consideración se da tras el fallido intento de negociación entre EE.UU. e Irán. 

Explosión causada por un ataque israelí.

AFP

Autor

EFE

Actualizada:

12 abr 2026 - 19:28

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores consideran reanudar bombardeos "limitados" en Irán para desbloquear la negociación de paz.

Según la información, la Casa Blanca estudia opciones adicionales al bloqueo del estrecho de Ormuz y, además de bombardeos limitados, considera "reanudar una campaña de bombardeos completa".

Trump también pensaría en bombardeos totales

La campaña de bombardeos completa sería "menos probable" por la potencial inestabilidad para Oriente Medio y porque el presidente tiene "aversión a conflictos militares prolongados".

Trump declaró que sigue abierto a una solución diplomática, pese a prometer el bloqueo y amenazar con ataques a Irán.

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