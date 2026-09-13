Incendio forestal genera una gran columna de humo en el norte de Quito

Una columna de humo se observa desde el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, este 13 de septiembre de 2026.

Una gran columna de humo fue visible este domingo 13 de septiembre de 2026 desde distintos puntos del norte de Quito, incluido el parque Bicentenario.

El humo se debe a un incendio forestal registrado en el sector de Catzuquí de Moncayo, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Este organismo de socorro informó que sus equipos se encuentran en el lugar realizando labores de control para contener el fuego y evitar que las llamas se propaguen hacia otras zonas.

Una emergencia similar ocurrió el sábado 12 de septiembre en el sector Catzuquí de Velasco. Los Bomberos también atendieron ese incendio forestal que logró ser controlado antes de que se extendiera.

Los Bomberos recuerdan a las personas que realizar quemas de desechos o provocar incendios forestales está prohibido y que puede tener sanciones de más de USD 36 000 dólares.

Este organismo también pide a la ciudadanía que si observan una columna de humo o un incendio lo reporten al ECU 911.