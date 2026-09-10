Pruebas PISA: ¿La IA ayuda o perjudica a los estudiantes de Ecuador?

PISA 2025 revela que la inteligencia artificial ya forma parte del aprendizaje de los estudiantes ecuatorianos.

La inteligencia artificial ya forma parte del aprendizaje de los adolescentes ecuatorianos. PISA 2025 muestra que su impacto no es necesariamente positivo o negativo, depende de cuánto y, sobre todo, cómo se utilice.

El 52% de los jóvenes de 15 años utiliza chatbots de IA para ayudarse a aprender al menos una vez por semana, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanza el 46%.

PISA 2025 revela que el uso de inteligencia artificial ya es frecuente entre los estudiantes. Informe Pruebas PISA, OCDE.

Si se considera también a quienes los utilizan al menos una o dos veces al mes, la proporción alcanza aproximadamente el 70% de los estudiantes ecuatorianos.

Y solo apenas el 7% de los estudiantes ecuatorianos asegura que nunca o casi nunca utiliza estas herramientas para las actividades escolares analizadas por PISA.

Pero la evaluación internacional deja una pregunta, ¿usar IA significa aprender mejor?

¿Para qué utilizan la IA según las pruebas PISA?

El 42% la emplea para realizar investigaciones preliminares

la emplea para realizar investigaciones preliminares El 38% la usa para resumir textos

la usa para resumir textos El otro 38% para elaborar borradores de trabajos escritos

“La tecnología es un arma de doble filo” María Brown, exministra de Educación y actual directora ejecutiva de Crisfe.

En entrevista con Teleamazonas, la exministra de Educación, María Brown, mencionó que el problema no está únicamente en incorporar IA, sino también en cómo niños y adolescentes están acostumbrándose a consumir información.

La exministra explicó que obtener la información tan rápido puede acostumbrar al cerebro a recibir información y estímulos en periodos muy cortos.

Esto, a diferencia de actividades que requieren mayor concentración, como leer un texto extenso, comprenderlo, analizar información o resolver un problema.

¿Qué dice PISA?

La respuesta de PISA no es simplemente que la inteligencia artificial sea buena o mala.

En general, los estudiantes que no utilizan chatbots para determinadas tareas escolares tienden a obtener mejores resultados que quienes sí los usan. Sin embargo, la OCDE advierte que esta relación no demuestra que la IA sea la causa de un menor rendimiento.

La frecuencia también hace una diferencia. Entre quienes utilizan IA para aprender, los estudiantes que hacen un uso moderado presentan resultados ligeramente mejores que quienes recurren a estas herramientas muy poco o de manera intensiva.

El patrón se repite en actividades como investigar un tema o resumir una lectura. Quienes utilizan IA con moderación obtienen mejores resultados que quienes prácticamente no la usan y quienes recurren a ella casi todos los días.

Aprender a cuestionar lo que responde la IA

PISA también muestra que no basta con permitir que los estudiantes utilicen inteligencia artificial. Enseñarles a evaluar sus respuestas puede marcar una diferencia.

En Ecuador, el 61,2% de los estudiantes aseguró que en clases ha aprendido a evaluar la información generada por inteligencia artificial.

PISA 2025 revela que la inteligencia artificial ya forma parte del aprendizaje de los estudiantes y advierte que su relación con el rendimiento académico depende de cómo y con qué frecuencia se utiliza. Ministerio de Educación

La OCDE encontró que los estudiantes que utilizan frecuentemente IA para aprender y, al mismo tiempo, reciben formación para evaluar críticamente la calidad de la información generada, alcanzan un desempeño en ciencias ligeramente superior al de quienes no la utilizan o lo hacen con poca frecuencia.

Sin embargo, PISA identifica otra brecha en Ecuador, relacionada con el nivel socioeconómico de los estudiantes.

Aquellos con acceso a dispositivos electrónicos son capaces de evaluar las respuestas de la IA 19,3 puntos porcentuales más que quienes no cuentan con la tecnología.

La IA no reemplaza las bases del aprendizaje

Para Brown, el debate tecnológico ocurre además en un sistema educativo que necesita reforzar conocimientos fundamentales.

“Es importante fortalecer las bases de las materias fundamentales antes de seguir aumentando asignaturas” María Brown, exministra de Educación y actual directora ejecutiva de Crisfe.

PISA 2025 deja una conclusión más compleja que la herramienta por sí sola no garantiza un mejor aprendizaje.