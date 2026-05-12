De Obama arrestado a Trump como el Papa: Las imágenes de IA más polémicas del mandatario

Donal Trump utilizó la IA para verse a sí mismo como el Papa.

Donald Trump ha utilizado inteligencia artificial (IA) de manera intensiva en su comunicación política, contabilizándose decenas de publicaciones con imágenes o vídeos generados por esta tecnología.

La estrategia del Presidente de Estados Unidos combina propaganda, sátira y ataque a sus oponentes políticos o sociales.

Algunos casos del uso de la IA por Trump:

Ataques a oponentes: Compartió una imagen falsa de Barack Obama siendo arrestado por el FBI en la Oficina Oval. También difundió imágenes de Kamala Harris rodeada de banderas soviéticas.

Autopromoción: Ha publicado imágenes donde aparece como un héroe, un rey, un ganador del Premio Nobel de la Paz, o incluso recreaciones estilo "Lego" de él mismo.

Temas Políticos: Tras las críticas por aceptar un regalo, publicó una imagen de la Estatua de la Libertad con un cartel que decía "regalo de una nación extranjera".

También compartió imágenes de Gaza convertida en un balneario, tras proponer convertir la zona en la "Riviera de Oriente Medio".

Sátira: Apareció en imágenes generado por IA como el papa o dirigiendo una orquesta.

Tras las críticas recibidas, en redes sociales, se informó que funcionarios de su administración adopta la IA para "proyectar fuerza, dominio y una narrativa de resistencia, utilizando humor y sátira para influir en las redes sociales".