Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.

Donald Trump escribió en su red social que no aceptará la respuesta de Irán.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, consideró "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU., con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Donald Trump no está en desacuerdo con la respuesta

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en el que afirmó que Teherán lleva "golpeteando" casi medio siglo a EE.UU. pero "no se reirá más" de su país.