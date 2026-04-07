Donald Trump a Irán: 'Una civilización entera morirá' si no hay acuerdo

El ultimátum de Trump eleva la tensión global y abre la puerta a un posible escenario de escalada militar con consecuencias impredecibles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” si Irán no cumple con sus exigencias antes del plazo fijado.

El mensaje fue publicado en su red Truth Social, donde dejó abierta la posibilidad de una ofensiva militar.

Posibles ataques a infraestructura

Trump no detalló acciones concretas, pero anteriormente ha señalado que su gobierno podría ordenar bombardeos contra infraestructura clave como puentes, centrales eléctricas y otros objetivos estratégicos.

El objetivo, según sus declaraciones, sería debilitar significativamente al país.

Condiciones del acuerdo

El mandatario ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir la renuncia de Irán a desarrollar armas nucleares.

También ha mencionado la importancia del control del estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito energético mundial.

Cuenta regresiva

El ultimátum vence a las 20:00 hora de Washington, momento en el que podría definirse una escalada mayor del conflicto.

Trump sugirió que aún existe la posibilidad de un acuerdo de último momento, aunque mantuvo un tono incierto en su mensaje.

Las declaraciones se producen en medio de un incremento de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras ataques recientes a instalaciones estratégicas.