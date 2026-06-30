Trump ganó casi USD 1 200 millones en criptomonedas en 2025.

Donald Trump registró alrededor de USD 1 200 millones en ingresos procedentes de actividades con criptomonedas en 2025, según un cálculo realizado por la AFP a partir de documentos publicados el martes por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE).

Una ley de 1978 obliga al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos a declarar sus ingresos, así como sus activos.

Según el documento de más de 900 páginas, Trump recibió cerca de USD 550 millones gracias a sus vínculos con la start-up World Liberty Financial (WLF).

El clan Trump ha dado su apoyo y nombre a esta plataforma de criptomonedas, lanzada en septiembre de 2024.

Otros ingresos de Trump

World Liberty Financial emitió su propia criptomoneda, denominada WLFI, cuya venta inicial reportó USD 550 millones.

Trump y sus tres hijos también obtuvieron USD 22 500 millones de WLFI adicionales, provenientes de una sociedad intermediaria llamada DT Marks Defi. Estos están valorados en cerca de USD 1 300 millones.

La declaración de ingresos de Trump también menciona derechos percibidos en virtud de un acuerdo de licencia por la criptomoneda que lleva su nombre, $TRUMP. Esta salió al mercado solo unas horas antes de su investidura, en enero de 2025.