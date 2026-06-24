Trump pide al Congreso fondos extras para la guerra en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al Congreso casi USD 88 000 millones en fondos adicionales, en gran parte para cubrir los gastos de la guerra con Irán, en momentos de creciente malestar entre demócratas y repúblicanos con el conflicto.

La Casa Blanca solicitó 87 600 millones en total, la mayoría destinados al Pentágono. También se dirigirán a ayudas a agricultores estadounidenses, a atender la respuesta al ébola en África central y a proyectos de infraestructura en Estados Unidos.

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, hizo la solicitud en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en la que instó al Congreso a actuar rápidamente sobre lo que consideró "peticiones importantes y urgentes".

Congreso aprueba resoluciones

El gobierno solicitó alrededor de USD 67 000 millones para el Pentágono, incluidos 21 000 millones para municiones y otras capacidades militares, 17 300 millones para costos operativos y 12 100 millones para programas clasificados.

El planteo se produce un día después de que el Congreso aprobara una resolución en gran medida simbólica que instaba a Trump a poner fin a las hostilidades de Estados Unidos con Irán, a menos que los legisladores autorizaran explícitamente una acción militar.

El gobierno intenta convertir un pacto preliminar con Teherán en un acuerdo definitivo, después de meses de guerra que sacudieron los mercados energéticos mundiales, impulsaron los precios al alza y dejaron al descubierto divisiones dentro del Partido Republicano de Trump.