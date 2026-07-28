Lucha contra la desinformación en medio de incendios devastadores en España

Un helicóptero contra incendios arroja agua sobre un incendio forestal cerca de la aldea de Larouco, en la provincia de Ourense, noroeste de España.

En plena lucha contra los devastadores incendios en España, los ciudadanos sienten rabia y señalan la limpieza del monte o la instalación de paneles solares como culpables, lo que obliga a otro combate, esta vez contra la desinformación.

"Combatimos el fuego, combatimos las causas naturales y a veces también combatimos la sobreinformación o la desinformación", dijo la delegada del Gobierno en Valencia (este), Pilar Bernabé, en una comparecencia sobre el incendio que asola Castellón.

Muchos ciudadanos invocaban la mala limpieza de los montes como causante o agravente de los incendios, mientras que otros apuntaban al gobierno de Pedro Sánchez como culpable, por, supuestamente, quemar terrenos para construir parques eólicos o solares.

Cambio climático

"La desinformación suele tener objetivos políticos al relacionar temas de controversia pública con los desastres climáticos o naturales", asegura Carlos Arcila Calderón, catedrático de Comunicación de la Universidad de Salamanca, que considera que muchos mensajes forman parte de campañas organizadas.

Los incendios que asolan desde hace días las provincias de Ávila, Madrid y Castellón han afectado a 77 000 hectáreas, siendo el primero el peor sufrido en la historia del país. El fuego se ve agravado por la mayor sequía, achacable a un cambio climático sobre el que existe un consenso científico.

"En España muchos montes no son públicos. La administración no puede hacer lo que le dé la gana en esos montes, sino que tienen que ser sus propietarios", apunta la investigadora Cristina Santín, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (CSIC-Universidad de Oviedo-Principado de Asturias).

Ley de montes española

En España, un 72,3% del monte es de propiedad privada. Al Estado pertenece un 1,15% del total, mientras que el resto es de comunidades autónomas (regiones), entidades locales y otras entidades de derecho público.

La ley de montes española incluye planes para prevenir los incendios forestales, cuya responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas, pero la limpieza y poda de matorrales y vegetación corresponde al dueño del terreno.