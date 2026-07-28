Alerta por escopolamina: Policía interviene 11 universidades de Quito con plan de seguridad

Casos de escopolamina y mafias obligan a militarizar la seguridad en universidades

La Policía Nacional advirtió sobre el uso de escopolamina en sectores cercanos a centros de educación superior de Quito y anunció el inicio de un plan permanente para reforzar la seguridad.

La estrategia contempla operativos preventivos, controles e intervenciones en instituciones consideradas de mayor riesgo, además de acciones para enfrentar delitos como robos, microtráfico y extorsiones.

Plan de seguridad para instituciones de educación superior

El programa "Instituciones de Educación Superior Seguras" comenzó este martes con la participación del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el ECU 911 y varias universidades del país.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad en los alrededores de los campus mediante un trabajo coordinado entre autoridades y centros de educación superior.

Según las autoridades, el plan tendrá carácter permanente y combinará acciones preventivas, operativas y de seguimiento para reducir los riesgos que enfrentan estudiantes, docentes y personal administrativo.

Preocupación por el uso de escopolamina

La puesta en marcha del plan ocurre en medio de la preocupación por varios casos relacionados con el uso de escopolamina, que habrían afectado a estudiantes en sectores cercanos a universidades de Quito, incluidos espacios de entretenimiento nocturno.

Las autoridades señalaron que esta situación motivó el fortalecimiento de las estrategias de prevención y vigilancia en las zonas con mayor concentración de población universitaria.

Tres ejes para reforzar la seguridad

La Policía Nacional informó que el operativo se desarrollará sobre tres ejes principales: prevención, investigación e inteligencia.

Además, se fortalecerán los protocolos internos de seguridad de las universidades y se impulsará la integración de cámaras privadas con el sistema del ECU 911 para mejorar el monitoreo en tiempo real.

También se trabajará en la evaluación de la infraestructura de seguridad de los campus y en la coordinación permanente con las autoridades universitarias.

Más de 386 000 personas forman parte del plan

El programa abarca un universo aproximado de 386 000 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, distribuidos en instituciones de educación superior de ocho provincias del país.

En Pichincha, la primera fase incluye 11 universidades y escuelas politécnicas, donde se aplicarán diferentes niveles de intervención según el análisis de riesgo realizado por la Policía.

Una universidad de alto riesgo será intervenida

Las autoridades indicaron que, de las 11 instituciones de Pichincha, una fue catalogada con riesgo alto. En ese campus se desplegarán de manera simultánea los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia.

Según la Policía, en esa zona se identificó posible presencia de grupos de delincuencia organizada, además de reportes relacionados con extorsiones y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Operativos diferenciados en los demás campus

En las otras 10 instituciones consideradas de riesgo medio, la intervención se enfocará principalmente en el subsistema preventivo, con patrullajes, controles policiales y operativos conjuntos con Policía Judicial y otras entidades.

El objetivo es reducir delitos como robos y fortalecer la presencia policial en los alrededores de los centros de educación superior.

Circuito universitario en el norte de Quito

La Policía anunció además la creación de un circuito universitario en el sector de Iñaquito, donde se concentran varias instituciones de educación superior.

Este esquema permitirá coordinar acciones entre los rectores, las autoridades y los diferentes servicios policiales para responder de forma más rápida a los incidentes registrados en la zona.

Evaluaciones periódicas del plan

Las autoridades aseguraron que la estrategia será revisada de forma continua. El desempeño de los operativos será evaluado semanal y mensualmente para realizar ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos.

También se mantendrán reuniones permanentes con las universidades para identificar nuevas necesidades y fortalecer las medidas de seguridad.