Incendio estructural consume edificio patrimonial junto a la Estación Central de Glasgow

Un enorme incendio provocó el derrumbe de parte del edificio de la estación Glasgow Central Station en Glasgow, Reino Unido.

El centro de Glasgow se vio interrumpida este lunes tras reportarse un incendio estructural en un edificio patrimonial ubicado en la calle Union Street, una zona estratégica por su proximidad a la Estación Central de la ciudad.

Según los primeros informes, los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar luego de recibir múltiples alertas ciudadanas que describían un fuerte estruendo que sacudió los alrededores antes de que el fuego se volviera visible desde la vía pública.

Dada la importancia del sector y el valor histórico del inmueble, el Cuerpo de Bomberos de Escocia desplegó un operativo masivo para controlar las llamas y evitar que la afectación llegara a la terminal ferroviaria, que es el corazón del transporte en el país.

Por el momento, la zona permanece acordonada y bajo estricta vigilancia mientras los peritos trabajan en el sitio.

Las autoridades han hecho un llamado a la calma para evitar la propagación de rumores sobre el origen del incidente, enfatizando que se encuentran en una fase de investigación técnica para determinar si el estallido inicial fue causado por fallas en la infraestructura o factores externos.