‘Me deben una’; Trump sube su primer Tik Tok como presidente con mensaje para los jóvenes

Donald Trump publicó su primer video en Tik Tok como presiednte de Estados Unidos.

"Me deben una", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en su primer video publicado en Tik Tok desde su regreso a la Casa Blanca.

"Yo salvé TikTok, así que me deben una", dijo sentado en el Despacho Oval este lunes 6 de octubre de 2025.

El clip de 14 segundos supero los 4 millones de reproducciones y más de medio millón de likes en menos de 12 horas de publicación.

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo", dijo el Primer Mandatario.

Este video es el regreso de Trump a Tik Tok, ahora desde la Casa Blanca como presidente, luego de su último clip publicado casi un año atrás exhortando a las personas a votar.

Trump firmó una orden ejecutiva para garantizar el funcionamiento "seguro" y legal de la aplicación Tik Tok en territorio estadounidense.

El Congreso de EE.UU. estableció que la red social debería cerrar si no se establecía una sociedad para la operación de su plataforma en el país.

Según el Gobierno estadounidense, el gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo.