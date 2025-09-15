Estados Unidos y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a manos estadounidenses

Un acuerdo marco para resolver la disputa entre Estados Unidos y China sobre TikTok prevé que la plataforma de redes sociales pase a estar bajo control estadounidense

Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo marco para que TikTok pase a manos estadounidenses. Así lo anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que participó en negociaciones entre ambos países en Madrid.

El acuerdo alcanzado prevé que TikTok "pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos", dijo Scott Bessent a la prensa en Madrid, escenario de la ronda de negociaciones.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero los términos han sido acordados", agregó cuando le preguntaron por el algoritmo de esta red social.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino Xi Jinping "hablarán el viernes para completar el acuerdo", afirmó Bessent.

Minutos antes, Trump había adelantado en Truth Social un acuerdo sobre una "'cierta' compañía que los jóvenes nuestro de país realmente querían salvar", al agregar que el viernes 19 de septiembre hablaría con Xi.

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio fue ampliada por 90 días más para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos. Ese nuevo plazo vence este 17 de septiembre.

Discusiones sobre TikTok

Las conversaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, destinadas a resolver las divergencias sobre el comercio y la tecnología que han tensado sus relaciones, tuvieron lugar el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre en la sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en el centro de Madrid.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por Bessent, por un lado, y por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, por el otro.

"Tuvimos muy buenas discusiones", estimó Bessent al final de este nuevo ciclo de diálogo, al precisar que los contactos en Madrid se "centraron las discusiones en TikTok".

"Realizaremos nuevas negociaciones comerciales en aproximadamente un mes en otro lugar, pero hablamos de muchas cosas que podríamos hacer en el futuro", agregó.