Trump da un nuevo ultimátum a Irán y arremete contra países de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este jueves 26 de marzo de 2026 un nuevo ultimátum a Irán para que se siente a negociar "antes de que sea demasiado tarde", amenazando con que si no lo hace "no habrá vuelta atrás".

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", dijo Trump en su red social Truth Social, refiriéndose a los negociadores, sin ofrecer más detalles.

El presidente aseguró que "los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños'", y comentó: "Nos están 'rogando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que están 'analizando nuestra propuesta' ¡ERROR!".

Paralelamente, el Mandatario estadounidense arremetió contra los países de la OTAN, asegurando que "no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida".

Asimismo, añadió que su país "no necesita nada de la OTAN", y advirtió a las naciones que "nunca olviden" este momento y su inacción en el conflicto con Irán.

Este mensaje llega luego de la negativa de los países de la Otan a unirse a su ofensiva para lograr reabrir el estrecho de Ormuz. Por esta razón también lso llamó "cobardes".