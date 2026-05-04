Vídeos de Marco Rubio el secretario de EE.UU. como DJ en una boda se vuelven virales

Videos de Marco Rubio como DJ en una boda se vuelven viralesRead more at: https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article315626902.html#storylink=cpy

Vídeos cortos que muestran al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, como DJ durante una boda, siguiendo la letra con los labios y moviendo la cabeza al ritmo de la música electrónica mientras lleva cascos, se volvieron virales en redes sociales este fin de semana.

El político cubano-estadounidense, quien este jueves tiene previsto reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, aparece muy animado cantando 'Feel So Close', del DJ escocés Calvin Harris.

En unas imágenes que ha publicado el canal Fox, Rubio está animando a los demás invitados, que saltan y bailan.

Según señaló en redes sociales la cadena conservadora, uno de los videos fue compartido por Dan Scavino, el subjefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no precisó el lugar del evento ni la identidad de la pareja que contrajo matrimonio.

Rubio, de 54 años, tiene este jueves una cita con el primer pontífice estadounidense de la historia, según confirmó el fin de semana el Vaticano.

La reunión se produce tras el encontronazo entre el papa y Trump hace unas semanas, cuando León XIV tachó de "inaceptable" la amenaza del presidente de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Teherán, a lo que Trump respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".