El tierno final de Coco, el perro viral que 'gambeteó' en un partido de Argentina

Coco, el perrito que se volvió viral por irrumpir el partido de Rosario Central y Tigre.

La dueña de Coco, el perrito que se volvió viral por saltar a la cancha durante el partido de Rosario Central y Tigre, contó cómo es que su mascota llegó hasta el escenario deportivo la tarde del domingo 3 de mayo del 2026.

Resulta que Coco es un cachorro de ocho meses que ese día lo sacaron a pasear, pero en cuestión de minutos se extravió, lo que causó mucha desesperación en sus dueños. Y mientras él corría en la cancha, gambeteando a todos, su familia lo buscaba desesperadamente a varias cuadras del estadio.

Gracias al video que circuló rápidamente en redes sociales, el pequeño peludo pudo regresar a casa. "Entré a Instagram y al verlo en primer plano, que estaba corriendo junto a los jugadores, dije: 'ese es mío', no había chance de que fuera otro", relató Priscila, la dueña del cachorro, a Cadena 3 Rosario.

Añadió que el perrito es muy inquieto y quizá el ruido de la gente camino al estadio lo llevó en esa dirección porque su casa está alejada del Gigante de Arroyito.

Cuando lo encontró lo primero que pensó es que la gente iba a estar molesta con ella, porque el partido se detuvo cerca de cuatro minutos, pero después empezó a reír. Y también agradeció a Camila, la mujer que lo adoptó temporalmente luego que personal de seguridad lo sacó de la cancha.

Además, Priscila afirmó que Coco no es de Central porque toda su familia es hincha de Newell's y que incluso el cachorro tiene foto con esa camiseta.

Finalmente, luego de varias horas de búsqueda, de risas y de más emociones, la historia concluyó con un final feliz para todos, pues Coco volvió con sus dueños.