Los dirigentes de la Unión Europea siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto para 2028-2034 ya que se encuentran divididos por el nivel de gasto y pese a los llamamientos a sellarlo antes de las elecciones en Francia el próximo año.

Los dirigentes europeos llevan casi todo 2026 enfrentados por el presupuesto para el periodo 2028-2034, después de que la Comisión Europea propusiera un plan de gasto de dos billones de euros (USD 2,19 billones) que la mayoría rechazó.

Tras varias revisiones, la última propuesta presentada el sábado y que está sobre la mesa en la cumbre prevé un recorte de más de 200 000 millones de euros.

La Unión Europea quiere cerrar un acuerdo en diciembre para evitar que las negociaciones se prolonguen durante un año marcado por elecciones en Europa, entre ellas las presidenciales en Francia.

El grupo de países denominados "frugales", que incluye a Alemania y Países Bajos, reclama un presupuesto más reducido.

Francia, por su parte, quiere más dinero para los agricultores. Otros 17 países del sur, centro y este de Europa piden más fondos para apoyar la agricultura y el desarrollo regional.

En este contexto, la dirigente de derecha Marine Le Pen, favorita en las encuestas para suceder al presidente Emmanuel Macron, denunció "maniobras políticas mezquinas" y afirmó que aprobar el presupuesto europeo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril supondría "impedir la expresión democrática del pueblo".

Macron afirmó que la UE comete un "error estratégico" con los recortes. La negociación presupuestaria se complicó aún más después de que el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, condicionara cualquier acuerdo a que los 27 países miembros de la UE pacten la financiación de Ucrania.

Los Estados miembros deberían respaldar un préstamo adicional de 45 000 millones de euros (USD 49 000 millones) para garantizar la financiación de Ucrania hasta 2027, pero la República Checa, Hungría y Eslovaquia quieren quedar al margen.