Un niño de aproximadamente 9 a 10 años falleció, este jueves 26 de noviembre de 2026, en un siniestro de tránsito que involucró a una volqueta y una buseta de transporte escolar en la provincia de Pastaza.

El choque se registró, a las 06:47, en en el caserío Santa Rosa, en la vía Puyo-Shell. Según reportes preliminares, la buseta trasladaba a estudiantes de una unidad educativa cuando ocurrió el impacto.

Como consecuencia del accidente, tres menores resultaron heridos y recibieron atención de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención médica.

📍 #Pastaza | Desde el @ECU911_ se coordinó la atención de un siniestro de tránsito registrado este 26 de noviembre, a las 06:47, en el caserío Santa Rosa, sector Shell, cantón #Mera, donde una buseta y una volqueta colisionaron. 🚑 Como resultado del accidente, de manera preliminar se confirmó el fallecimiento de una persona y el Ministerio de Salud Pública reporta la atención de tres personas heridas, las cuales fueron trasladadas a diferentes casas de salud. El número exacto de afectados está en proceso de verificación, ya que, al parecer, otras personas fueron trasladadas en diferentes medios. 🚒 Desde el ECU 911 se coordinó la movilización de unidades del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional para atender la emergencia. Mientras se tomaba procedimiento, la vía permaneció parcialmente habilitada. Información en desarrollo — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) November 26, 2026

"El número exacto de afectados está en proceso de verificación, ya que, al parecer, otras personas fueron trasladadas en diferentes medios", señaló el ECU 911.

Según las primeras investigaciones, la volqueta habría invadido el carril contrario luego de perder su trayectoria e impactó lateralmente a la buseta escolar.

Desde el ECU 911 se coordinó la atención de un siniestro de tránsito entre una buseta y una volqueta en el caserío Santa Rosa, sector Shell, cantón Mera. De manera preliminar, se reporta una persona fallecida y tres heridas, mientras se verifica el número total de afectados. Se coordinó la movilización de unidades del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. La vía permaneció parcialmente habilitada durante la atención de la emergencia. @JCPaladines — ECU 911 (@ECU911_) November 26, 2026

Tras el choque, el conductor del vehículo pesado presuntamente abandonó el lugar del siniestro. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades.

"Se coordinó la movilización de unidades del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. La vía permaneció parcialmente habilitada durante la atención de la emergencia", indicó el ECU 911.