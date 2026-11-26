Un niño murió tras choque entre una volqueta y una buseta escolar en Pastaza
El siniestro ocurrió en la vía Puyo-Shell, en el sector Bellavista-Santa Rosa. Varios estudiantes resultaron heridos tras el choque.
Organismos de emergencia acudieron al sector Shell tras el reporte de un siniestro de tránsito.
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Actualizado:
26 nov 2026 - 11:07
Un niño de aproximadamente 9 a 10 años falleció, este jueves 26 de noviembre de 2026, en un siniestro de tránsito que involucró a una volqueta y una buseta de transporte escolar en la provincia de Pastaza.
El choque se registró, a las 06:47, en en el caserío Santa Rosa, en la vía Puyo-Shell. Según reportes preliminares, la buseta trasladaba a estudiantes de una unidad educativa cuando ocurrió el impacto.
Como consecuencia del accidente, tres menores resultaron heridos y recibieron atención de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención médica.
"El número exacto de afectados está en proceso de verificación, ya que, al parecer, otras personas fueron trasladadas en diferentes medios", señaló el ECU 911.
Según las primeras investigaciones, la volqueta habría invadido el carril contrario luego de perder su trayectoria e impactó lateralmente a la buseta escolar.
Tras el choque, el conductor del vehículo pesado presuntamente abandonó el lugar del siniestro. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades.
"Se coordinó la movilización de unidades del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. La vía permaneció parcialmente habilitada durante la atención de la emergencia", indicó el ECU 911.
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