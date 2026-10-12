La UE limitará a 350 000 al año las importaciones de vehículos híbridos chinos

El tema de los vehículos híbridos es uno de los más sensibles entre China y la UE.

La Unión Europea limitará a 350 000 la entrada de vehículos híbridos procedentes de China al año, en el marco de un acuerdo alcanzado entre Pekín y Bruselas, anunció este lunes un responsable europeo.

Estos vehículos se han convertido en una de las principales puertas de entrada de los fabricantes chinos al mercado europeo, donde compiten duramente con las marcas locales y alimentan la preocupación por el empleo en el sector automotor en la UE.

Tras dos días de intensas negociaciones en Pekín la semana pasada, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, anunció el viernes que China había aceptado moderar el flujo de vehículos híbridos e híbridos enchufables que ingresan al mercado europeo.

Según un responsable europeo, el acuerdo recortará en más de un 50% las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la UE, que se estimaban en unos 800.000 vehículos para 2026.

Por su parte, China indicó que el pacto le permitirá seguir exportando al menos 302.000 vehículos híbridos al año al mercado europeo.

"Es el fruto de un trabajo de varios años, con el que hemos querido restablecer una competencia justa y leal entre europeos y no europeos", comentó a propósito el presidente francés Emmanuel Macron, al inaugurar en París la 91ª edición del Salón mundial del Automóvil.

Según él, la medida permitirá "proteger mejor el mercado europeo de la competencia desleal".

Desde hace años, la UE acusa a China de inundar su mercado con productos más baratos gracias a prácticas comerciales desleales, como subsidios estatales y restricciones al acceso de empresas europeas al mercado chino.

Pekín rechaza esas acusaciones y atribuye el éxito de sus exportaciones a la competitividad de su industria.

China celebró el sábado los acuerdos alcanzados con Bruselas, al considerar que permitieron "evitar una escalada" y representan "un nuevo comienzo".