Dos trabajadores de una mina atrapados tras avalancha de lodo en Chile

El accidente ocurrió en la mina El Teniente, el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo.

Dos trabajadores permanecen atrapados y otro más fue rescatado tras una avalancha de lodo en el interior de una mina de cobre registrada la tarde del domingo 11 de octubre de 2026, en Chile, informó la empresa estatal de minería.

El accidente ocurrió en la mina El Teniente, el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo ubicado a 100 km al sur de Santiago, donde el año pasado un derrumbe dejó a seis trabajadores muertos tras un sismo.

El alud de barro ocurrido el domingo fue "producto de las condiciones climáticas" con intensas lluvias que afectan a la zona centro del país, en medio de los embates del fenómeno de El Niño, aseguró en un comunicado la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Inicialmente, tres trabajadores que se movilizaban en un vehículo quedaron atrapados en el interior de la mina.

Uno fue extraído con vida y recibe atención médica, "mientras que los otros dos ya han sido ubicados y se ha iniciado su rescate", aseguró la compañía.

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La zona centro de Chile registra esta semana fuertes lluvias con tormentas eléctricas. El jueves, un inusual aluvión dejó seis heridos, calles inundadas y vehículos destruidos en Las Condes, un municipio acomodado de Santiago.

Según la ONU, este podría ser El Niño más fuerte desde hace medio siglo, un fenómeno climático que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta.