La Unión Europea promete una 'respuesta firme' a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunció sobre las amenazas de Trump respecto a Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este martes, 20 de enero de 2026, una respuesta "firme" a las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia y sobre los aranceles.

Desde que regresó a la Casa Blanca hace justo un año, Trump ha insistido en tomar el control de esa isla del Ártico, un territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional, y afirmando que, de no hacerlo él, la ocuparían Rusia o China.

Para conseguirlo, amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, que expresaron su firme oposición a su plan expansionista.

"Consideramos al pueblo estadounidense no solo nuestro aliado, sino también nuestro amigo. Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico", señaló Von der Leyen durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada", recalcó. Asimismo, la dirigente europea se comprometió a trabajar con Washington en la seguridad del Ártico.

"Estamos trabajando en un incremento masivo de inversiones europeas en Groenlandia", dijo Von der Leyen. "Trabajaremos con Estados Unidos y todos los socios en la seguridad del Ártico. Es claramente un interés común", enfatizó.

La presidenta de la Comisión elogió como un ejemplo de las prioridades estratégicas de la UE el reciente acuerdo de libre comercio que firmó en Asunción con el Mercosur, después de 25 años de arduas negociaciones.

Dicho acuerdo, dijo, "envía un mensaje poderoso al mundo: estamos eligiendo el comercio justo, en lugar de los aranceles, la colaboración, en lugar del aislamiento, la sostenibilidad, en lugar de la explotación", y tomándonos en serio "la diversificación de nuestras cadenas de suministro".