15 provincias de Ecuador con cortes de luz: revise cantones y sectores

Se registran cortes de luz en diferentes zonas del país por afectaciones en la operación de Coca Codo Sinclair

Al menos 15 provincias de Ecuador registran cortes temporales de energía eléctrica este jueves 21 de mayo de 2026, debido a los problemas registrados en Coca Codo Sinclair.

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) reportó afectaciones temporales en la operación de esta central hidroeléctrica debido al incremento de sedimentos en los ríos que alimentan la planta.

La medida impactó a cantones de las siguientes provincias: Pichincha, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos, Bolívar, Azuay, Loja, Chimborazo, Imbabura, Carchi, Cañar, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Cortes de luz se registraron en Quito este jueves 21 de mayo de 2026

Desconexiones en la Costa

Por ejemplo, según informó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), hasta las 15:56, las interrupciones del servicio se aplicaron en 29 cantones del país, entre ellos Guayaquil, Milagro, Atacames, Quinindé, Vinces y Lago Agrio.

“Conforme a la disposición emitida desde operador Cenace, se presenta una interrupción controlada del servicio de energía eléctrica en varios sectores de nuestras 11 Unidades de Negocio”, señaló CNEL en un comunicado difundido este jueves.

Revise los sectores en el siguiente PDF:

Cenace explicó que las fuertes crecientes en los ríos que abastecen a Coca Codo Sinclair provocaron un aumento extraordinario de sedimentos, situación que afectó temporalmente el funcionamiento normal de la hidroeléctrica.

Ante este escenario, "el sector eléctrico activó acciones operativas y generación adicional para mitigar las afectaciones y restablecer las condiciones normales en el menor tiempo posible", señaló el Ministerio de Ambiente y Energía.

Cortes de luz en la Sierra

Empresas eléctricas regionales también reportaron afectaciones en distintas zonas del país. Por ejemplo, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) confirmó desconexiones temporales en sectores de la capital.

Resultaron afectados sectores como Pomasqui, Barrio Nuevo, El Bosque, Conocoto, Iñaquito, Cumbayá, Río Coca, El Inga Bajo y sus alrededores.

Sin embargo, a las 16:32, la EEQ confirmó que "ya se encuentran conectados todos los sectores afectados. Lamentamos los inconvenientes causados, agradecemos su comprensión".

Mientras que Centrosur informó cortes en provincias como Azuay, Cañar y Morona Santiago.

Por su parte, la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa) indicó que varias zonas de Loja, Zamora Chinchipe y Gualaquiza permanecieron sin servicio eléctrico debido a la disposición emitida por Cenace. Al igual que en Chimborazo.

A las 16:41 informó que ya "se encuentran conectados todos los sectores afectados. Lamentamos los inconvenientes causados, agradecemos su comprensión".

Asimismo, la Empresa Eléctrica Regional del Norte (Emelnorte) reportó interrupciones en sectores de Ibarra, Otavalo, Cayambe y Tulcán, afectados también por la situación registrada en Coca Codo Sinclair. Aquí puede consulta el detalle: https://www.emelnorte.com/suspension-emergente-21-de-mayo-de-2026/