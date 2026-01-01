Paso a paso para pagar el impuesto predial en Quito desde este jueves 1 de enero de 2026

El pago del impuesto predial es obligatorio para quienes poseen bienes inmuebles.

A partir de este jueves 1 de enero de 2026, el Municipio de Quito comenzó el cobro del impuesto predial, un tributo que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles.

Quienes realicen el pago del impuesto predial durante los primeros 15 días de enero podrán acceder a un descuento del 10% por pronto pago.

Las exoneraciones del impuesto predial aplican a varios grupos específicos. Las personas adultas mayores deben haber cumplido 65 años hasta el 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Pueden realizar el trámite en línea, para la exoneración del impuesto del año en curso, o de forma presencial en los Puntos Únicos de Atención de los Balcones de Servicios del Municipio de Quito, cuando se trate de exoneraciones de años anteriores.

Además, las personas con discapacidad y sus cuidadores pueden acceder a este beneficio. Aplica solo para un inmueble cuyo avalúo no supere las 500 remuneraciones básicas.

Si este valor es mayor, la exoneración se aplica de manera proporcional, según el porcentaje de discapacidad. En el caso de los jubilados, no existe exoneración del impuesto predial; sin embargo, sí pueden acceder a la exoneración del 100% de la tasa de seguridad ciudadana.

Pasos para pagar el impuesto predial