Paso a paso para pagar el impuesto predial en Quito desde este jueves 1 de enero de 2026
El Municipio de Quito ya comenzó el cobro del impuesto predial. Quienes paguen hasta el 15 de enero podrán recibir un descuento.
El pago del impuesto predial es obligatorio para quienes poseen bienes inmuebles.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
01 ene 2026 - 17:11
A partir de este jueves 1 de enero de 2026, el Municipio de Quito comenzó el cobro del impuesto predial, un tributo que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles.
Quienes realicen el pago del impuesto predial durante los primeros 15 días de enero podrán acceder a un descuento del 10% por pronto pago.
Las exoneraciones del impuesto predial aplican a varios grupos específicos. Las personas adultas mayores deben haber cumplido 65 años hasta el 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.
Pueden realizar el trámite en línea, para la exoneración del impuesto del año en curso, o de forma presencial en los Puntos Únicos de Atención de los Balcones de Servicios del Municipio de Quito, cuando se trate de exoneraciones de años anteriores.
Además, las personas con discapacidad y sus cuidadores pueden acceder a este beneficio. Aplica solo para un inmueble cuyo avalúo no supere las 500 remuneraciones básicas.
Si este valor es mayor, la exoneración se aplica de manera proporcional, según el porcentaje de discapacidad. En el caso de los jubilados, no existe exoneración del impuesto predial; sin embargo, sí pueden acceder a la exoneración del 100% de la tasa de seguridad ciudadana.
Pasos para pagar el impuesto predial
- El pago se puede hacer en línea ingresando a servicios.quito.gob.ec
- De clic en 'Pago o consulta de obligaciones'
- Se coloca el número de predio o la cédula / RUC
- El sistema muestra los valores pendientes por pagar
- Seleccione las obligaciones
- Ingrese su correo electrónico
- Eliga la opción 'Pago con tarjeta de crédito'
- Coloque los datos de su tarjeta que se solicita y listo
Compartir