Abogado de Álex Saab niega que haya sido arrestado y dice que quiere reunirse con la Presidenta

El abogado de Álex Saab niega que haya sido arrestado.

El exministro de Industria de Venezuela Álex Saab, un empresario colombo-venezolano que estuvo preso en Estados Unidos, fue arrestado el miércoles 4 de febrero de 2026 como parte de un operativo conjunto de autoridades de Washington y Caracas, informó un funcionario estadounidense, aunque un abogado niega la detención.

Saab, un aliado cercano del expresidente Nicolás Maduro, fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, donde estuvo bajo arresto durante más de tres años, por acusaciones de un esquema de sobornos, antes de que se le concediera el indulto a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses apresados en Venezuela.

"Simplemente no es cierto que lo hayan arrestado. Nunca lo arrestaron", dijo a Reuters Luigi Giuliano, abogado del empresario Álex Saab.

Giuliano dijo que Saab no quiere hacer una negación pública oficial, pero hoy quiere reunirse con la presidenta Delcy Rodríguez para aclararlo.

"Es un destacado empresario de origen colombiano que ayudó al gobierno venezolano a desarrollar un método para mantener la viabilidad económica a pesar de las sanciones estadounidenses", agregó el abogado.

Periodistas vinculados al oficialismo venezolano el miércoles negaron el arresto de Saab en publicaciones en redes sociales, después de que los primeros informes sobre su detención aparecieran en medios colombianos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo a reporteros la noche del miércoles que no estaba en su ámbito de atribuciones conocer casos como el de Saab, sobre el que fue consultado para confirmar su captura.

"No tengo información", dijo el jefe parlamentario, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Su última detención representaría un giro dramático un mes después de que el propio Maduro fuera capturado en Caracas, y sugeriría un nuevo nivel de colaboración entre las fuerzas del orden estadounidenses y venezolanas bajo el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Un abogado que representó a Saab en un tribunal estadounidense en diciembre de 2023 se negó a hacer comentarios. Se espera que el empresario colombiano sea extraditado a Estados Unidos en los próximos días, según el funcionario.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Raúl Gorrín, director de la cadena venezolana Globovisión, también habría sido arrestado en el operativo, según el funcionario. Los abogados de Gorrín no pudieron ser identificados de inmediato. Globovisión no respondió a una llamada ni a un correo electrónico de Reuters.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La esposa de Saab, Camila Fabri, estaba el miércoles por la tarde recibiendo a migrantes retornados en el aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, según imágenes de la televisión local.

Antes de su indulto en 2023, Washington había acusado a Saab de desviar alrededor de 350 millones de dólares a través de Estados Unidos como parte de un esquema de sobornos vinculado al tipo de cambio controlado por el Estado venezolano.

Saab regresó con bombos y platillos a Venezuela, donde Maduro lo homenajeó como héroe nacional. Posteriormente, el ahora depuesto mandatario lo nombró ministro de Industria, cargo que ocupó hasta el mes pasado, cuando fue destituido por Rodríguez.