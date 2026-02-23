Cuba se apaga: el colapso energético deja a la isla al borde de la parálisis total

Imagen de archivo de una mujer en el malecón de La Habana

Cuba vive hoy su peor pesadilla económica desde los años 90. Lo que las agencias internacionales como EFE y AFP describen no es solo una crisis, es una detención casi total de la vida diaria. El combustible se ha agotado a tal punto que el Gobierno ha tenido que priorizar lo mínimo para que los hospitales sigan funcionando.

Aeropuertos vacíos y hoteles en pausa

La noticia que encendió las alarmas fue la falta de combustible para aviación (Jet A1). Según reportes de la agencia AFP, los aeropuertos de La Habana y Varadero ya no tienen gasolina para los aviones.

Esto ha provocado que las aerolíneas internacionales tengan que irse a otros países para poner combustible.

Muchos hoteles en zonas turísticas estén cerrando o funcionando a media capacidad porque no hay energía para los aires acondicionados ni transporte para los turistas.

La vida a oscuras

El panorama que dibuja la agencia EFE es desolador para el cubano de a pie. En provincias como Santiago de Cuba, la gente pasa hasta 22 horas al día sin luz. La Unión Eléctrica ha admitido que no puede generar ni la mitad de la energía que el país necesita.

A esto se suma que, tras la caída del flujo de petróleo que enviaba Venezuela y el endurecimiento de las restricciones de Estados Unidos, Cuba se ha quedado sin su principal "salvavidas" energético.

El mercado negro y la ayuda externa

Como el Estado no puede proveer gasolina, han ocurrido dos situaciones inéditas reportadas por AP:

Privatización forzada: Por primera vez, se permite que negocios privados (mipymes) importen su propio combustible para no quebrar.

Ayuda humanitaria: Han llegado barcos desde México con comida y suministros básicos, pero no son suficientes para frenar una inflación que ha hecho que el precio de los alimentos suba un 80% en pocos meses.

En resumen, Cuba está hoy en "modo supervivencia", esperando que alguna negociación internacional alivie la falta de crudo antes de que el país se detenga por completo.

El relato desde la calle

Más allá de los comunicados del Ministerio de Energía, los reportes de ciudadanos e influencers en plataformas como TikTok e Instagram describen una realidad asfixiante. "No es que se vaya la luz, es que la ponen un rato para que no se nos pudra lo poco que tenemos en el frío", relata una madre de familia desde Santiago de Cuba.

Un país sin transporte ni suministros

La falta de combustible ha borrado los vehículos de las calles. Según AFP, el transporte público es casi inexistente, obligando a miles de personas a caminar kilómetros bajo el sol para llegar a sus puestos de trabajo o conseguir alimentos.

Sin pan: La crisis energética ha paralizado las panaderías estatales. Influencers denuncian que conseguir una pieza de pan requiere colas de hasta 6 horas.

Inflación descontrolada: En el mercado informal, un cartón de huevos ha llegado a costar casi el salario mínimo mensual de un trabajador estatal, según datos recogidos por EFE.

La mirada de los expertos

La agencia AP destaca que la llegada de ayuda humanitaria desde países como México es apenas un "respiro temporal". Mientras el combustible de aviación siga escaseando, el turismo la única entrada real de divisas seguirá desplomándose, cerrando el círculo vicioso de la crisis.

Para quienes viven allá, la mayor preocupación no es solo la falta de luz, sino la incertidumbre. "Lo peor no es el apagón, es no saber cuándo va a terminar esto", concluye un reporte ciudadano en X, reflejando el sentir de una isla que parece haberse detenido en el tiempo.