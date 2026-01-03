Venezuela: ¿qué escenario se espera tras ataque de EE.UU. y detención de Nicolás Maduro?

El futuro del régimen en Venezuela está en duda. La oposición de Nicolá Maduro se activo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela esta sábado 3 de enero de 2025 y asegura que este momento es oportunidad crucial en su historia. Este frente opositor sostiene que el presidente legítimo del país Latinoamericano es el político exiliado, Edmundo González.

Los análisis políticos se activaron de inmediato. La constitución de Venezuela establece que el poder pasará a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Rodríguez se pronunció y dijo que por ahora el Gobierno no conoce el paradero del presidente Maduro ni el de la primera dama, Cilia Flores.

Según el análisis de los expertos, en e caso de que Venezuela decida hacer respetar la Constitución se debe hacer respetar el artícuo 233. Este determina que ante “ausencia absoluta” del presidente, la vicepresidenta ejecutiva (Delcy Rodríguez) podría asumir el cargo y convocar a elecciones en un plazo de 30 días. El presidente electo entonces cumple un mandato completo de seis años.

El candidato opositor más probable es Edmundo González Urrutia, quien se presentó en las elecciones de 2024. González, académico y diplomático de larga trayectoria, está ahora exiliado en España. González cuenta con el apoyo de la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, la activista democrática María Corina Machado.

Hablando en Oslo el mes pasado tras recibir el premio, Machado dijo que su movimiento se estaba preparando para “una transición ordenada y pacífica” una vez que Maduro ya no estuviera.

En diciembre, afirmó que González la invitó a ser vicepresidenta y que “la gran mayoría” de los agentes de policía y las fuerzas armadas acatarían las órdenes de la nueva administración una vez que comenzara la transición política.

En medio de toda esta incertidumbre, el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció y dijo que Venezuela resistirá la presencia de tropas extranjeras en el país. “Esta invasión representa la mayor afrenta que ha sufrido el país”, manifestó.