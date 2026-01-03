'Un acto criminal de guerra': La ALBA rechaza la incursión de Estados Unidos a Venezuela

Los dos protagonistas del conflicto: Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) rechazó la incursión militar de Estados Unidos a Venezuela, ocurrida en la madrugada del sábado 3 de enero del 2025. De acuerdo con la Alianza, la intervención militar "es un acto criminal de guerra y una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas".

En un comunicado publicado en la web del partido de Gobierno de Venezuela, el Partido Socialista Unido, la organización añadió que la acción afecta la paz, la soberanía y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la organización, el ataque tiene como único objetivo saquear "los recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y el oro, mediante una política colonial de intervención militar y cambio de régimen".

"El imperialismo estadounidense vuelve a recurrir a la guerra para imponer sus intereses, desconociendo la autodeterminación de los pueblos" Comunicado de la ALBA

Durante la madrugada del sábado 3 de enero del 2025, Estados Unidos incursionó en suelo venezolano. De acuerdo con información de las autoridades estadounidenses, el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos y sacados del país, durante la acción militar.