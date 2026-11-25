María Corina Machado pronuncia un discurso en la Universidad Central de Venezuela UCV en Caracas

María Corina Machado, líder opositora venezolana, dijo este miércoles 25 de noviembre que promete una transición "sin rencor" y "sin venganza" en Venezuela.

Estas palabras fueron expresadas durante su primer acto multitudinario en el país desde su regreso del exilio en octubre.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 ha estado presionando al gobierno interino respaldado por Estados Unidos para que celebre elecciones libres para 2027, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Machada fue recibida al grito de "¡Libertad, libertad!" en el campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas.

Machado pronunció su discurso en la Aula Magna de la institución. Sobre el escenario podía leerse un cartel gigante con la frase: "¡Seamos libres! ¡Vence la sombra!".

La transición que busca el reencuentro anhelado entre los venezolanos será con verdad sin rencor y la justicia sin venganza María Corina Machado, líder opositora venezolana

Machado aseguró que este proceso se trata de "una refundación histórica" que "no puede caer en pequeños grupos de interés".

Sobre el acuerdo con Estados Unidos

La líder del partido Vente Venezuela ofreció unas fuerzas armadas dedicadas a la defensa del territorio.

Destacó que la relación con Estados Unidos es prioritaria y señaló que el acuerdo a largo plazo abarca temas de seguridad, desmantelamiento de los grupos criminales, fortalecimiento de las instituciones, energía, minería, comercio y migración.

Desde la caída de Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha alineado los intereses de Venezuela con Washington con la aprobación de leyes para abrir al capital privado los sectores de los hidrocarburos, la minería y la electricidad.

Rodríguez también selló un acuerdo con el que le cede el 20% de sus gigantes reservas de petróleo y otro para cooperación militar.

La líder opositora regresó tras un exilio de 10 meses y en sus primeros pasos ha convocado para este jueves 26 de noviembre a una gran consulta nacional con asambleas vecinales para construir consenso en los grandes temas nacionales en el Punto de Acuerdo.