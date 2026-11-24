La 75.ª edición de Miss Universo 2026, denominada la “ceremonia diamante”, se celebró en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, con la conducción de Mario López y R'Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

La velada reunió a 116 participantes tras un show de apertura tropical a cargo de La India, Didi Romero y Denise Quiñones, dando paso a los sucesivos cortes evaluados por un jurado de nueve personalidades, entre ellas las exreinas Victoria Kjær Theilvig y Joyce Giraud, la modelo Águeda López y el fotógrafo Fadil Berisha.

Durante la noche también se rindió homenaje a ex soberanas universales como Fátima Bosch (2025), Sheynnis Palacios (2023) y Alicia Machado (1996).

Uno de los hitos de la jornada fue la clasificación de Dalia Bucaram, representante de Ecuador, quien ingresó al Top 30 gracias a la votación digital del público, convirtiéndose en la quinta ecuatoriana en avanzar en la historia del certamen antes de despedirse de la competencia tras el desfile en traje de baño.

Superadas las pasarelas en traje de baño y traje de gala, el Top 5 quedó integrado por las delegadas de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

En la instancia decisiva, las cinco finalistas enfrentaron la ronda de preguntas individuales sobre temas como la representación de la mujer, el cuidado del medioambiente, el impacto de la inteligencia artificial y los valores, además de una pregunta común enfocada en lo que la sociedad necesita de sus líderes.

Tras la deliberación final del jurado, Jennifer Barreto representante de Puerto Rico se alzó con la corona para suceder a la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2026.

Estas son las finalistas

Tras la deliberación final del jurado se definieron las posiciones del cuadro de honor de la gala: Georgia Waddington, representante de Nueva Zelanda, ocupó el lugar de cuarta finalista; Bea Millan-Windorski, de Filipinas, se ubicó como tercera finalista; Clara Vegas, de Venezuela, obtuvo el puesto de segunda finalista; y Melissa Núñez, de República Dominicana, quedó como primera finalista.

Con estos resultados, la corona quedó en manos de la anfitriona, Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, quien se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 y sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

Así se desarrolló la edición 75 de Miss Universo

La gala final del Miss Universo inició el Puerto Rico. El evento inició con un video de presentación de la sede y un recorrido histórico por la misión del certamen.

La India, Didi Romero y Denise Quiñones son las artistas encargadas del show de apertura. Una canción con ritmos tropicales, acompañada de músicos y bailarines acompañan la coreografía de las 116 participantes.

Los presentadores principales de la gala final son el actor Mario López y R'Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

Esta edición, denominada la ceremonia diamante, busca reconocer la labor de varias de las reinas de belleza dentro de la organización.

Presentación de las candidatas

Tras el show de apertura, las representantes de cada de los 116 países participantes se presentan una a una frente al mundo.

En grupos de 12, las aspirantes de la corona dicen su nombre y el país al que pertenecen. En pantalla divida la organización muestra el traje típico con el que las mises desfilaron en el concurso de trajes típicos el pasado 21 de noviembre de 2026.

Dalia Bucaram, representante de Ecuador, hizo aparición con un vestido dorado, un peinado semirecogido y maquillaje que destacaba su mirada.

Este es el Top 30 del Miss Universo 2026

Conoce a las 30 aspirantes que siguen en competencia por la corona:

Georgia Waddington - Nueva Zelanda

Dominga López - Chile

Marcella Kozinski - Brasil

Kaziah Liz Mejo - India

Melissa Bottema - Países Bajos

Selena Grant - Islas Turcas y Caicos

Luren Márquez - Perú

Mía Dio - Cuba

Nikolina Vujčić - Serbia

Melissa Núñez - República Dominicana

Bianty Rojer-Gomperts - Curaçao

Justus Kelley - Estados Unidos

Danielle Yablonka - Israel

Dalia Bucaram - Ecuador

Jennifer Barreto - Puerto Rico

Queen Elizabeth Makune - Tanzania

María Vargas - México

Justine Kamara - Guinea

María Alejandra López - Colombia

Anna Nikonova - Ucrania

Gabriela González - Panamá

María Alejandra Acosta - Costa Rica

Mitchelle Daka - Uganda

Bea Millan-Windorski - Filipinas

Garance Authié - Francia

Ruth Yirgalem Weldesilasie - Etiopía

Olga Lombardo - Bélgica

Clara Vegas - Venezuela

Jessi Kalambayi - República Democrática del Congo

Jasmine Blandford - Nicaragua

Desfile en traje de baño y el top 12

El top 30 desfiló en traje de baño en una pasarela llena de color y glamour que estuvo acompañada por música latina y pop.

Las candidatas demostraron con giros, poses y caminatas elegantes y seductoras su preparación para la gala final.

Los trajes de baño que lucieron eran de colores vivos como el naranja, amarillo, rosado y lila.

En esta ronda los peinados altos y maquillajes que resaltan miradas fueron el complemento ideal para la belleza de las aspirantes a la corona universal.

El top 12 quedó conformado por: Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

Dalia Bucaram, Miss Universo Ecuador 2026, no logró obtener su pase al top 12 tras una pasarela impecable que demostró su habilidad para conectar con el público.

Según la organización, la candidata avanzó al top 30 por el voto del público.

Con esta clasificación, que fue otorgada a la concursante con mayor cantidad de votos válidos en la plataforma digital, Bucaram se convirtió en la quinta representante ecuatoriana en clasificar en la historia del certamen.

Desde la organización CNB agradecieron el esfuerzo y dedicación de la representante y señalan que es una clasificación histórica al Top 30 en los 75 años de Miss Universo.

Posterior al anuncio del top 12, las candidatas que quedaron fuera de competencia realizaron una coreografía para homenajear a varias ex reinas universales.

En el reconocimiento estuvieron presentes: Fátima Bosch, Miss Universo 2025; Victoria Kjær, Miss Universo 2024, Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023; Alicia Machado, Miss Universo 1996, entre otras.

Desfile en traje de gala y top 5

La pasarela estuvo marcada por diseños llamativos que contaban con destellos, lentejuelas, aplicaciones todo en una paleta de tonos cálidos.

La representante de Chile abrió esta etapa con un vestido verde cubierto de lentejuelas.

Entre las apariciones que captaron la atención en el recorrido destacó María Alejandra López, de Colombia, quien desfiló con un vestido dorado de acabado brillante.

El top 5 quedó conformado por: Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

Ronda de preguntas

La ronda de preguntas del jurado abordó temas clave de actualidad y liderazgo, entre ellos la representación de la mujer, el cuidado del medioambiente, el impacto de la inteligencia artificial y la importancia de los valores.

Adicional, las cinco finalistas responderan una misma pregunta sobre qué necesita la sociedad de sus líderes.

Concluida esta prueba en el escenario, el comité evaluador entró en etapa de deliberación para definir las posiciones finales de la gala, por lo que en pocos minutos se anunciará quién es la nueva Miss Universo 2026.