La Policía de Filipinas confirmó el hallazgo de material de abuso infantil en dispositivos encontrados en una antigua vivienda de Thomas Markle, padre de Meghan Markle.

El padre de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry (Enrique) del Reino Unido, fue acusado, el martes 24 de noviembre, por un gran jurado de California de dos cargos de posesión de pornografía infantil.

Thomas Markle, de 82 años, permanece bajo custodia en Florida y se prevé que comparezca ante un tribunal federal de Los Ángeles en las próximas semanas.

La acusación sostiene que Markle tenía negativos de 35 mm que contenían imágenes de abuso sexual infantil, y que al menos una de ellas involucraba a niños menores de 12 de años.

Los documentos judiciales alegan que tenía fotografías ilegales tanto en Filipinas, donde había vivido anteriormente, como en dos depósitos de almacenamiento alquilados en Los Ángeles.

Los fiscales afirman que agentes del FBI incautaron decenas de imágenes en diapositivas, negativos fotográficos y libros, entre ellas dos que parecen mostrar a Markle con menores desnudos o en diversos estados de desnudez.

Un juez de Florida ordenó este mes que Markle se sometiera a un examen psiquiátrico tras determinar que existían "motivos razonables para creer" que padecía una condición "que lo volvía mentalmente incompetente hasta el punto de no poder comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso iniciado en su contra ni colaborar adecuadamente en su defensa".

Tras este examen psiquiátrico, se demostró que Markle estaba en condiciones de afrontar el juicio.

Filipinas evalúa denuncias

Las autoridades filipinas presentaron denuncias penales contra Markle la semana pasada en la ciudad de Cebú, donde se afirma que vivió durante más de un año, indicó el fiscal regional Graeme Elmido.

La policía recomendó que Markle fuera acusado de dos cargos de distribución de material de abuso sexual infantil y un cargo de posesión con ese tipo de material conforme a la legislación filipina.

"Las denuncias serán sometidas a una evaluación preliminar", dijo Elmido. "Si las pruebas lo justifican (...) entonces se enviará al señor Markle una citación para una investigación preliminar ordinaria, a fin de que responda a los cargos", apuntó.

Los problemas legales de Markle comenzaron en octubre, cuando el tabloide británico The Sun informó que su hijo, Thomas Markle Jr, había descubierto imágenes de abuso sexual infantil mientras revisaba cajas encontradas en la antigua casa de su padre en Filipinas.

Markle había estado viviendo en Cebú hasta que, según los informes, regresó a Estados Unidos a principios de este año.

Meghan Markle dijo que el mes pasado estaba "profundamente angustiada" por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso sexual infantil.

Dijo que había bloqueado el contacto entre él y sus hijos debido a acusaciones anteriores "preocupantes y perturbadoras".

Enrique, el segundo hijo del rey Carlos III y distanciado hermano del heredero al trono, el príncipe Guillermo, se casó con Meghan, una exactitud estadounidense, en el Castillo de Windsor en mayo de 2018.

La pareja renunció a sus funciones reales en 2020 y se mudó a Estados Unidos, pero en agosto de este año hizo un regreso inesperado junto a sus dos hijos para vivir en Reino Unido.