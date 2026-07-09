Nuestro Mundial al Día: Francia confirma su favoritismo y elimina a Marruecos del Mundial

Francia cumplió con los pronósticos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Marruecos este jueves en Boston.

El equipo dirigido por Didier Deschamps controló el partido de principio a fin y mostró solidez en todas sus líneas.

Aunque el conjunto marroquí llegaba con la ilusión de repetir la histórica campaña de Catar 2022, nunca logró incomodar con claridad a la vigente campeona del mundo.

Francia dominó la posesión, generó las principales ocasiones y resolvió el encuentro en el segundo tiempo.

Kylian Mbappé volvió a ser determinante para los franceses. El delantero apareció en el momento clave para abrir el marcador y encaminar la clasificación de una selección que ahora espera rival en las semifinales.