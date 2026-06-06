Veterano de la Marina enfrenta a adolescentes armados durante intento de robo en Maryland

Veterano de la Marina frustra intento de robo armado frente a su casa en Maryland

Un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos enfrentó a un grupo de adolescentes que intentó asaltarlo a punta de pistola frente a su vivienda en Oxon Hill.

El hecho ocurrió mientras Jheyco Borda Chura instalaba una cámara de salpicadero en su camioneta, cuando los sospechosos supuestamente le exigieron las llaves del vehículo, el teléfono celular y otras pertenencias.

Según relató la víctima, su hermano menor y su padre acudieron rápidamente para ayudarlo a defenderse de los atacantes. Durante el forcejeo, uno de los adolescentes armados accionó el arma de fuego.

Pese al disparo, Chura aseguró que ninguna persona resultó herida durante el incidente.

Las autoridades investigan el caso y buscan identificar a los adolescentes involucrados en el intento de robo ocurrido en Maryland.