Irán acusa a EE.UU. de 'trato discriminatorio' por negar visados para el Mundial

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "trato discriminatorio" después de que varios miembros de la delegación del país no obtuvieran visados para viajar al Mundial de fútbol de Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la participación de Irán en el Mundial llegó a ponerse en duda y la tramitación de los visados para su delegación se demoró hasta el punto que trasladaron su campo base de Estados Unidos a México.

En la víspera, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en el país norteamericano, donde Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos.

"¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", respondió en la red social X la embajada de Irán en Turquía.

En su mensaje, la misión diplomática denunció que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".

Según varios medios iraníes, entre ellos la web deportiva Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no ha obtenido visado.

Un enviado especial de la televisión estatal a Turquía señaló que 15 "miembros del equipo administrativo y directivo" no han recibido su visado.

La selección iraní inicia este sábado su viaje al Mundial, con un vuelo desde Antalya (sur de Turquía). Después de una escala en España se viajará rumbo a México, donde está previsto que llegue a las 7h30 GMT del domingo, según explicó un portavoz del equipo esta semana.

Irán fue uno de los primeros equipos en clasificarse al Mundial 2026, pero su participación ha estado en seria duda en los últimos meses desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra ese país el 28 de febrero.