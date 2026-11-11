El papa León XIV canta el himno de Perú y llama proteger la vida ante El Niño en su primer discurso

La visita del papa León XIV a Perú inició este miércoles 11 de noviembre con un gesto poco habitual, durante la ceremonia de recibimiento oficial, el sumo pontífice entonó las notas del himno nacional peruano.

El momento marcó el tono de cercanía de su retorno al país donde ejerció su labor pastoral durante casi dos décadas.

Tras arribar al Palacio de Gobierno, León XIV sostuvo una reunión con las autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil.

En su primera intervención pública mencionó "Regreso también a mi patria", y recordó con singular gesto de aprecio que muchos ciudadanos le abrieron sus hogares, compartieron su mesa y lo hicieron sentir como uno más.

Cuidar la vida ante el fenómeno de El Niño, la criminalidad y la defensa de la paz

Uno de los ejes centrales de su discurso fue un llamado a la prevención frente a los desastres naturales.

León XIV instó al Ejecutivo a "anticipar" los riesgos para "proteger mejor a la población" ante las emergencias climáticas.

"La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merece encontrar instituciones igualmente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando una vida corre peligro", advirtió.

También dijo que en medio de un escenario nacional golpeado por el incremento de la delincuencia y las extorsiones, es importante respetar el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus actividades cotidianas en paz.

"Para las familias, la paz tiene un significado muy concreto: salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad", subrayó el santo padre, puntualizando que se trata de aspiraciones básicas de las que ningún ciudadano debería verse privado.

Finalmente, el pontífice se refirió a la polarización que atraviesa Perú, país en el que siete de sus últimos 14 mandatarios enfrentaron procesos de prisión o arresto domiciliario.

León XIV exhortó a los actores políticos y sociales a revisar los episodios complejos de su historia reciente con "justicia y sensibilidad".

Señaló que el país ha superado etapas difíciles que pusieron a prueba la convivencia ciudadana y pidió abrir espacios para el diálogo donde se garantice que las diferencias políticas se traten con respeto.