NASA transmitirá gratis el sobrevuelo de Artemis II en NASA+ y Netflix
Este 6 de abril. El evento será gratuito en NASA+ y Netflix a partir de las 12:00 (hora de Ecuador).
El sobrevuelo lunar de Artemis II se convierte en un evento global que podrá ser seguido en tiempo real, acercando la exploración espacial a millones de personas.
NASA
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Actualizada:
05 abr 2026 - 21:05
La misión Artemis II tendrá uno de sus momentos más importantes este 6 de abril de 2026, cuando la tripulación realice el sobrevuelo de la Luna, un evento que será transmitido en vivo a nivel mundial.
Según información oficial de la NASA, la transmisión estará disponible de forma gratuita a través de su plataforma digital NASA+.
¿DÓNDE VERLO?
Además de NASA+, el evento también podrá seguirse en otras plataformas de streaming y servicios digitales que replicarán la señal oficial.
Entre ellas se encuentra Netflix, que ya promociona la transmisión del histórico sobrevuelo lunar.
HORA EN ECUADOR
La transmisión comenzará a las 12:00 del mediodía (hora de Ecuador), permitiendo que millones de personas sigan en tiempo real este hito de la exploración espacial.
La transmisión comenzará a las 12:00 del mediodía (hora de Ecuador), permitiendo que millones de personas sigan en tiempo real este hito de la exploración espacial.
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