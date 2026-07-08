Gaza vive el Mundial entre escombros y alentó a Egipto frente a Argentina

Palestinos siguen el Argentina-Egipto entre los escombros de Gaza

Cientos de palestinos desplazados siguieron el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 desde pantallas gigantes instaladas entre edificios destruidos en la Franja de Gaza.

La escena fue difundida por la BBC News y confirmada por fotografías de agencias internacionales.

Durante la transmisión, numerosos asistentes ondearon banderas de Egipto y apoyaron a la selección dirigida por Hossam Hassan.

En un gesto de cercanía con el país vecino, que comparte frontera con Gaza y ha sido uno de los principales mediadores en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas.

El encuentro terminó con victoria de Argentina por 3-2, resultado que eliminó a Egipto del torneo.

Pese a la derrota, las imágenes mostraron cómo el fútbol ofreció un momento de distracción para cientos de familias que viven en medio de la devastación causada por la guerra.

La jornada también estuvo marcada por un hecho trágico. Horas antes del partido, un ataque israelí mató a un trabajador humanitario vinculado a la organización de las proyecciones públicas del Mundial en Gaza, según reportaron medios internacionales.