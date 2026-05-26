Sentencian a cuatro personas por robo de combustible del poliducto Shushufindi-Quito

Cuatro personas fueron condenadas pro el robo de hidrocarburos en Quito indicó la Fiscalía.

Cuatro personas fueron sentenciadas por el delito de sustracción de hidrocarburos tras una perforación clandestina detectada en el poliducto Shushufindi-Quito, en el sector de Conocoto.

La condena principal fue de nueve años y cuatro meses de prisión para Luis Germán A. Y., Bertha Eulalia T. M. y Fanny Rocío M. P., señalados como autores directos y coautora del delito, informó la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, Jefferson Paúl M. Q. recibió una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel en calidad de cómplice.

El caso ocurrió en Conocoto

La investigación de Fiscalía General del Estado se originó el 29 de mayo de 2025 en el sector Terrazas del Chamizal, en Conocoto.

Según el expediente, agentes policiales acudieron al lugar tras una alerta al ECU 911 sobre una presunta actividad ilícita relacionada con hidrocarburos.

En el sitio, personal militar interceptó a tres sospechosos mientras cargaban combustible en dos camiones, cerca de una perforación clandestina del poliducto Shushufindi-Quito.

Hallaron cisternas, combustible y un arma

Durante el operativo se encontraron:

23 recipientes con capacidad aproximada de 250 galones

Siete tanques con derivados de hidrocarburos

Dos camiones

Un arma de fuego

Teléfonos móviles

Documentos vehiculares

Las pericias determinaron que había aproximadamente 500 galones de líquido decomisado correspondía a combustible derivado de hidrocarburos.

Tribunal ordenó reparación económica

Además de las penas de prisión, el Tribunal dispuso multas equivalentes a:

30 salarios básicos unificados para los autores y la coautora

10 salarios básicos para el cómplice

Como medida de reparación integral, los sentenciados deberán pagar de forma solidaria 79 541 dólares a favor de EP Petroecuador por los daños ocasionados.