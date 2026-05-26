Karol G hace historia en los American Music Awards 2026

Karol G recibió dos reconocimiento en los AMA 2026 este lunes 25 de mayo.

La cantante colombiana Karol G marcó un nuevo hito en su carrera durante los American Music Awards 2026 al convertirse en la primera artista latina en recibir el Premio Internacional de Excelencia Artística.

La ceremonia se realizó en Las Vegas y reunió a algunas de las figuras más importantes de la industria musical internacional.

Un premio que no se entregaba desde 2009

El reconocimiento no era entregado desde 2009, cuando lo recibió Whitney Houston, y anteriormente había distinguido a artistas como Michael Jackson y Beyoncé.

Antes de recibir el galardón, Karol G presentó una puesta en escena de “Ivonny Bonita”, tema incluido en su álbum Tropicoqueta, acompañado de una coreografía y efectos visuales que destacaron durante la gala.

“Mi vida tiene sentido gracias a mi música”

El premio fue entregado por John Legend, quien destacó el impacto global de la artista colombiana y mencionó su histórica presentación en Coachella.

Durante su discurso, Karol G aseguró que la música le dio “propósito” y afirmó que sus canciones se han convertido en “un lugar seguro” para muchas personas.

Además del reconocimiento honorífico, la cantante también ganó el premio a Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la noche.