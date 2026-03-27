27 de 75 aspirantes entraron al concurso para Fiscal General

La Comisión Ciudadana de Selección realizó una evaluación de requisitos de los aspirantes a Fiscal General

De 75 personas que buscaban convertirse en el nuevo Fiscal General del Estado, 27 cumplieron los requisitos según la Comisión Ciudadana de Selección y fueron admitidos en el concurso público.

"La Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado aprobó el informe de verificación de admisibilidad, en el que se determina que 18 hombres y 9 mujeres cumplieron con los requisitos establecidos.", indicó el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Los 48 postulantes que no superaron esta fase podrán solicitar la reconsideración del informe en un plazo de tres días a partir de su notificación.

Además, la Comisión de Selección dispuso la publicación de los expedientes de los postulantes en el sitio web del Cpccs.