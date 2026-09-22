4 delitos son más recurrentes en casos de 9 alcaldes y exalcaldes investigados en Ecuador

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas investigaciones contra nueve alcaldes y exalcaldes de distintos cantones del país por presuntos delitos relacionados con corrupción y delincuencia

Entre las causas que involucran a estas autoridades se repiten cuatro tipos de delitos: peculado, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

Los procesos judiciales se encuentran en distintas etapas, como formulación de cargos o preparatoria de juicio. En cada caso, corresponde a la justicia determinar responsabilidades de los alcaldes.

Ocho detenidos por presunta red de corrupción con médicos

La última investigación que abrió Fiscalía fue en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por presunto enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público pidió fecha y hora para formularle cargos.

A continuación el detalle de los nueve procesos de investigación:

Aquiles Álvarez - Guayaquil El alcalde de Guayaquil ha sido procesado en tres causas: Triple A, Goleada y Grillete . En el caso Goleada, Fiscalía procesa a Aquiles Alvarez y su familia por presunto lavado de activos.

. En el caso Goleada, Fiscalía procesa a Aquiles Alvarez y su familia por presunto Según Fiscalía, en el caso Goleada, los procesados viabilizaron su giro de negocio por medio de la venta de combustible "para generar ganancias a partir de acciones reñidas con la Ley".

Vicko Villacís - Esmeraldas El alcalde de Esmeraldas está vinculado al caso Blindado , una investigación por presunto lavado de activos .

, una investigación por presunto . La causa indaga una presunta estructura relacionada con el uso irregular del sistema judicial para la obtención de indemnizaciones de empresas estatales.

Darío Macas - Machala El alcalde de Machala fue procesado por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación de Fiscalía detectó un presunto direccionamiento de contratos del Municipio de Machala hacia una empresa de papel, vinculadas con el Alcalde.

La investigación de Fiscalía detectó un presunto direccionamiento de contratos del Municipio de Machala hacia una empresa de papel, vinculadas con el Alcalde. Según Fiscalía, existirían elementos relacionados con un incremento patrimonial injustificado de alrededor de 6 000 000 de dólares.

Ángela Plúa - Jipijapa La alcaldesa de Jipijapa fue detenida en la denominada ' Operación Digitador' , una investigación por presunta delincuencia organizada .

, una investigación por presunta . El caso está relacionado con una estructura que, según la investigación, habría participado en la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas y otros documentos de tránsito.

José Arroyo - Pujilí El Alcalde de Pujilí fue procesado en el caso Ornato Municipal , relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas.

, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. La investigación por supuesto peculado incluye también a otros funcionarios. Según la acusación, se habrían adjudicado y justificado contratos de manera irregular, con un presunto perjuicio superior a USD 300 000.

Cristian Zamora - Cuenca El alcalde de Cuenca es investigado por presunto enriquecimiento ilícito . La investigación se inició a partir de un informe de la Contraloría General. La Fiscalía pidió fecha para formular cargos.

. La investigación se inició a partir de un informe de la Contraloría General. La Fiscalía pidió fecha para formular cargos. En marzo de 2026 se realizaron allanamientos en el Municipio de Cuenca, en la vivienda de Zamora y en otro inmueble.

Luis Chonillo - Durán La Fiscalía abrió una investigación contra el alcalde de Durán por presunta delincuencia organizada .

. El nombre de Chonillo apareció durante el juicio contra 'Negro Tulio', sentenciado a 13 años de prisión. En ese proceso se expusieron interceptaciones telefónicas y audios en los que se menciona al alcalde.

René Castillo - El Tambo El alcalde de El Tambo, en Cotopaxi, es procesado junto con otras dos personas por supuesto peculado .

. La investigación está relacionada con la organización de un concierto por los 33 años de cantonización de El Tambo, que habría generado un presunto perjuicio cercano a USD 50 000 para el gobierno local.