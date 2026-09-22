Elecciones seccionales: ¿Cuándo deben acudir a votar los ecuatorianos este 2026?

Las elecciones seccionales en Ecuador se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2026.

Las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027 se desarrollarán en Ecuador el próximo domingo 29 de noviembre de 2026.

En esta jornada electoral, los ecuatorianos elegirán a alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En total se elegirán 5 749 autoridades que asumirán sus funciones durante el nuevo periodo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 13’827 643 ciudadanos para ejercer el voto, tanto en Ecuador como en el exterior.

Además, el organismo electoral habilitará 4.492 recintos electorales. 4.399 establecimientos en territorio nacional y 93 en el exterior.

Y 288.949 personas fueron elegidas como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). De ellas, 285.509 se encuentran dentro del país y 3.440 son ecuatorianos empadronados en el exterior.