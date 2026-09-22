Bomberos combaten ocho incendios forestales activos en Ecuador este 22 de septiembre

Bomberos de Quito realizan labores de liquidación del incendio en el cerro Casitagua

Bomberos combaten ocho incendios forestales que permanecen activos en Ecuador hasta las 12:00 de este martes 22 de septiembre de 2026, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las emergencias se concentran en seis provincias: Azuay, Pichincha, Carchi, El Oro, Cotopaxi e Imbabura. Las emergencias se reportan específicamente en Quito, Paute, Mejía, Urcuquí, Tulcán, Pujilí, Zaruma y Espejo.

En paralelo, otros dos incendios han sido controlados a escala nacional. Estos se registraron en Nabón, Azuay y en el cerro Casitagua en Quito.

Uno de los incendios que se registró en la capital, y ya fue controlado, es el del cerro Casitagua. Los Bomberos de Quito realizaron labores para extinguir el fuego durante cinco días consecutivos.

"Una vez realizada la reunión de evaluación operativa, se determinó que el incendio forestal registrado en el cerro Casitagua se encuentra controlado", indicó el Cuerpo de Bomberos, a través de sus redes sociales.

Los equipos de emergencia realizan tareas de liquidación, un proceso que podría extenderse entre 24 y 48 horas, de acuerdo con las condiciones del clima y la temperatura.

El incendio registrado en el cerro Casitagua afectó aproximadamente 300 hectáreas y además puso en riesgo a la población y a un espacio de valor arqueológico protegido por comuneros.