Fiscalía pide audiencia para formular cargos contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora

La Fiscalía solicitó que se fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito en contra del alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora.

La investigación comenzó luego de un informe de la Contraloría General del Estado y contempló allanamientos en el Municipio de Cuenca, la vivienda de Zamora y otro inmueble, el pasado 17 de marzo.

Zamora ha rechazado las acusaciones. El alcalde también ha cuestionado las actuaciones de la Contraloría y las ha calificado como una persecución.

En medio de este proceso, el alcalde informó el 20 de septiembre que viajará fuera de Ecuador para continuar un tratamiento médico. Según explicó, la decisión responde a una recomendación médica y familiar.

“Por consejo médico y decisión familiar estamos buscando solución con nuevos tratamientos especializados que son fuera del país y con médicos que generan investigación sobre lo que necesito se restablezca”, señaló Zamora.

El funcionario ya había informado el 30 de agosto que atravesaba un proceso de fisioterapia debido a una pérdida significativa de peso y fuerza muscular, situación que, según dijo, le ha impedido retomar sus actividades cotidianas.

Zamora indicó que su recuperación podría extenderse durante varios meses y, en ese contexto, señaló que ya no tendría sentido regresar a la Alcaldía por apenas un par de meses, debido a la suspensión que pesa sobre él.

La suspensión del cargo por seis meses corresponde a un proceso diferente al de enriquecimiento ilícito. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impuso esta sanción dentro de un caso relacionado con una denuncia de violencia política de género.