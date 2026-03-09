Abogado de Aquiles Alvarez denuncia que no pudo visitarlo en la Cárcel del Encuentro

Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, durante la audiencia en el caso Triple A.

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció este lunes 6 de marzo del 2026 que desde que su defendido fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, no ha tenido contacto con su cliente.

"No se nos ha permitido el ingreso, se nos ha informado que no hay acceso personal a los privados de libertad, ni siquiera para los abogados", dijo García en un video difundido en sus redes sociales.

Añadió que esto representa una "clara vulneración del derecho a la defensa establecido en la Constitución", sobre todo, dice, cuando se desarrolla la etapa de juzgamiento en el caso Triple A.

García, indicó que se presentarán las acciones legales correspondientes. Aquiles Alvarez fue trasladado desde la cárcel de Cotopaxi hacia Santa Elena la tarde del domingo 8 de marzo del 2026.

El presidente Daniel Noboa se refirió esta mañana al traslado de Alvarez y dijo que "estará más seguro" en la Cárcel del Encuentro.